В Україні запустили соцпрограму “дитячих” виплат ФОПам - як отримати і скільки

Кабінет міністрів відсьогодні розпочинає реалізацію програми щодо виплати фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої, другої групи платників єдиного податку, виплату на дітей до 10 років.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд відсьогодні розпочинає реалізацію соціальної програми, яка стосується представників малого та середнього бізнесу. Йдеться про підтримку в умовах карантинних обмежень сімей малих підприємців, які виховують дітей. Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування і належать до першої, другої групи платників єдиного податку, можуть скористатися можливістю отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 10 років», - наголосила Лазебна.

Вона нагадала, що розмір допомоги на дітей віком до 6 років складе 1779 гривень, на дітей від 6 до 10 років включно – 2218 гривень.

«Це розміри прожиткового мінімуму для таких вікових груп населення», - підкреслила міністр соцполітики.

За її словами, фізичні особи-підприємці можуть оформити допомогу на дітей онлайн, заповнивши електронну форму на офіційному вебсайті Міністерства соціальної політики, або скористатися Єдиним порталом державних послуг «Дія» чи безпосередньо звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації/проживання.

«Хочу сказати, що ця допомога призначатиметься з місяця подання заяви та необхідних документів і виплачуватиметься на період карантину та протягом одного місяця після його відміни», - наголосила Лазебна.

За попередніми підрахунками уряду, зауважила міністр, така ініціатива стосуватиметься 300 тисяч фізичних осіб підприємців, які виховують близько 400 тисяч дітей.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми», якою передбачено надання фінансової допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої, другої групи платників єдиного податку.

В уряді, зокрема, планують виплатити ФОПам, які призупинили свій бізнес та втратили прибуток, допомогу на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна поінформувала, що на засіданні 29 квітня Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн з фонду боротьби з COVID-19 на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям.