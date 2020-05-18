Ляшко розповів про перевірку українських тест-систем

Тест-ситеми українського виробника є робочими і здатні виявляти COVID-19.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Українські тести працюють. На днях ми отримали висновок Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАН України, який підтвердив, що вони верифікували систему шляхом порівняння її роботи з тест-системами виробництва країн ЄС. Тому перевірка українського виробника Державною службою з лікарських засобів наразі триває, але у нас є підтвердження, що тест-системи, які були розвезені до наших лабораторій, працюють", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що наразі будуть розглядати кожну конкретну лабораторію, і будуть шукати причину, якщо в якійсь певній лабораторії тести були не верифіковані.

Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків. Загалом одужали 5276 осіб, 535 випадків летальні.