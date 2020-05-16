Степанов підпише наказ про початок масової ІФА-діагностики на коронавірус у понеділок

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов має намір у понеділок підписати наказ про запровадження масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це він сказав на брифінгу у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уже розроблений механізм тестування, де визначено у тому числі коло осіб та у який спосіб ми будемо тестувати. Ми дуже розраховуємо на це тестування. У понеділок вже буде підписаний відповідний наказ міністра охорони здоров'я щодо запровадження ІФА-тестувань», - сказав Степанов.

За його словами, нині планується використовувати тести, які мають європейські сертифікати, а також очікується завершення випробування тестів українського виробництва. «Ми вважаємо, що можемо їх теж починати використовувати», - сказав урядовець.

Степанов розраховує на те, що запровадження масової ІФА-діагностики дасть змогу значно розширити коло осіб, яких будуть тестувати.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу — 528 нових.