Українські тест-системи перевірить незалежна лабораторія - МОЗ

Тест-системи на визначення COVID-19, які розробила українська компанія "Укргентех", перевірить незалежна лабораторія.

Про це на брифінгу 15 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз Держлікслужба проводить позапланову перевірку, передали ці ПЛР тест-системи в незалежну лабораторію, яка сертифікована. Після надходження звітів від цієї лабораторії буде кінцеве рішення”, - зазначив Степанов.

Він поінформував, що допуск товарів медичного призначення на ринок, в даному випадку тест-систем від "Укргентеху", здійснює Держлікслужба на основі отриманих від виробника документів.

Втім, за словами Степанова, проблеми з використанням цих тест-систем з'явилися в окремих лабораторіях, оскільки потрібно було налаштувати роботу обладнання лабораторії саме з цією тест-системою.

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"Кожна лабораторія має своє обладнання, свої процедури, потрібно налаштувати роботу саме з цією тест-системою. Після налаштування вони всі працювали, і у нас не виникає проблем ні в Одесі, ні у Львові, ні в інших регіонах. Виникла проблема в Київській референс-лабораторії”, - сказав Степанов.

За його словами, окрім тест-систем на визначення COVID-19 методом ПЛР, які розробила українська компанія “Укргентех”, використовуються тест-системи китайського, корейського та чеського виробництва.