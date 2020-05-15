Українські тест-системи перевірить незалежна лабораторія - МОЗ
Про це на брифінгу 15 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Зараз Держлікслужба проводить позапланову перевірку, передали ці ПЛР тест-системи в незалежну лабораторію, яка сертифікована. Після надходження звітів від цієї лабораторії буде кінцеве рішення”, - зазначив Степанов.
Він поінформував, що допуск товарів медичного призначення на ринок, в даному випадку тест-систем від "Укргентеху", здійснює Держлікслужба на основі отриманих від виробника документів.
Втім, за словами Степанова, проблеми з використанням цих тест-систем з'явилися в окремих лабораторіях, оскільки потрібно було налаштувати роботу обладнання лабораторії саме з цією тест-системою.
"Кожна лабораторія має своє обладнання, свої процедури, потрібно налаштувати роботу саме з цією тест-системою. Після налаштування вони всі працювали, і у нас не виникає проблем ні в Одесі, ні у Львові, ні в інших регіонах. Виникла проблема в Київській референс-лабораторії”, - сказав Степанов.
За його словами, окрім тест-систем на визначення COVID-19 методом ПЛР, які розробила українська компанія “Укргентех”, використовуються тест-системи китайського, корейського та чеського виробництва.