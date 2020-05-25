На Прикарпатті з 1 червня відкриють 46 дитсадків, батьків просять віддавати дітей лише в крайніх випадках.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу заявив голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 1 червня в області планують відкрити 46 закладів дошкільної освіти з 458 наявних», - повідомив Федорів.

Водночас він звернувся до батьків, щоб вони віддавали дітей у дошкільні заклади лише в крайніх випадках та, у разі можливості, залишались з ними вдома.

«Нам потрібно ще тиждень-два, аби зрозуміти, чи йде на спад захворювання на COVID-19 в області», - зауважив Федорів.

За його словами, роботу дошкільних закладів в області організують за усіма рекомендація МОЗ. Найперше, до дитсадків не пускатимуть працівників та дітей з температурою тіла вище за 37,2 градуса. З дітьми більше часу проводитимуть на повітрі. Температурний скринінг передбачений кожні 4 години, а кожні 2 години - дезінфекція поверхонь. В дитсадках двічі на день будуть проводити провітрювання і вологе прибирання. Вихователі носитимуть захисні маски і контролюватимуть миття рук та їх обробку антисептиками кожні дві години.

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Відомо, що з початку епідеміє в області на коронавірус захворіли 24 дитини, з них 11 – одужали. За вихідні в області підтвердили 13 нових випадків захворювання на COVID-19.

Станом на 25 травня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджений 1281 випадок захворювання на COVID-19 , одужали 637 осіб.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.