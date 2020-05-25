У Прикарпатському онкоцентрі сім медиків заразилися коронавірусом

У Прикарпатському онкоцентрі 7 медпрацівників захворіли на коронавірусну хворобу.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу 25 травня повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає кореспондент Укрінформу.

«У Прикарпатському онкоцентрі є 11 хворих медпрацівників, з них 7 – позитивних (на COVID-19 – авт.), це 3 лікарі, 3 медсестри і 1 санітарка», - повідомив Федорів.

Він додав, що коронавірусну інфекцію лікують ще 3 медсестри обласного фтизіопульмацентру. Їх стан – середньої важкості.

За словами Федоріва з початку епідемії в області коронавірус був діагностований у 307 медпрацівників, одужали 204.

Комунальне некомерційне підприємство «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради» надає консультативну та організаційно-методичну онкологічну допомогу мешканцям Прикарпаття. Сьогодні в онкологічному центрі працює 71 лікар, з них 35 вищої категорії. Стаціонар центру розрахований на 235 місць.

Станом на 25 травня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджені 1281 випадок захворювання на COVID-19, одужали 637 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.