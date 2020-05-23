У громадський транспорт Києва пускатимуть лише в масці

У Києві пасажирів допускатимуть у салони громадського транспорту лише за наявності захисної маски.

Про це йдеться у розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 47, повідомляє пресслужба КМДА.

Відповідно до розпорядження у метро мають забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході до приміщень станцій. Пасажирів із температурою вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання не впускатимуть.

З метою дотримання санітарної відстані - не менше ніж 1,5 метри між пасажирами у чергах до кас та терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях станцій — може бути обмежено кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід).

У салонах громадського транспорту мають проводити дезінфекцію. Вагони метрополітену мають дезінфікувати під час заходу поїздів у електродепо та на пункти технічного обслуговування. Зупинки, станції та платформи також мають дезінфікувати кожні три години.

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Водії, машиністи, кондуктори, контролери, інший персонал повинні забезпечити засобами індивідуального захисту. До роботи не повинні допускати осіб із ознаками респіраторного інфекційного захворювання та осіб, які потребують самоізоляції.

Разом з тим влада столиці та метрополітен закликають пасажирів користуватися громадським транспортом лише за нагальної необхідності.

Як повідомлялося, відповідно до рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, наземний громадський транспорт столиці відновлює свою роботу із 12:00 23 травня, метрополітен – із 25 травня. У МОЗ підтвердили, що Київ готовий до переходу на другий етап пом’якшення карантинних заходів.

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Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.