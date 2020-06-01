У Свято-Вознесенському жіночому монастирі - спалах коронавірусу

У Києві в Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі зафіксували спалах коронавірусу.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найбільше випадків захворювання зафіксували за минулу добу в Подільському районі – 23 хворих. Така кількість хворих там зумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останніх кілька днів виявили загалом у 26 служительниць. З них за минулу добу – у 22. Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь", - сказав Кличко.

Він зазначив, що монастир закрили на карантин. За його словами, там наразі здійснюють дезінфекцію.

Як повідомляв Укрінформ, через коронавірус Києво-Печерська лавра, Іонинський та Свято-Покровський чоловічі монастирі були закриті на карантин.

З 26 травня у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях зняли карантин.

Станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 340 нових випадків