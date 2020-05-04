Бессарабський ринок готовий до відкриття – чекає дозволу

Бессарабський ринок у Києві підготовував усі необхідні засоби захисту від COVID-19 та чекає дозволу на відкриття.

Про це повідомляє пресслужба Бессарабського ринку у Facebook.

«Бессарабський ринок готовий до відкриття: закуплені необхідні матеріали для забезпечення належного захисту від інфекції; встановлено автоматичний дезінфікатор на вхідній групі. Чекаємо на відповідний наказ», - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Постановою від 29 квітня №313 Кабмін дозволив поновити роботу ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.