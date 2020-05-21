Франківська лікарня отримала з Китаю засоби захисту для боротьби з COVID-19

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала благодійний вантаж від китайського міста Наньнін. У ньому – засоби індивідуального захисту для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міської ради у Facebook.

«Сьогодні до Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні надійшов благодійний вантаж засобів індивідуального захисту від партнерського міста Наньніна (Китай). На коробках знаходився символічний надпис: «Хто кого любить, той того голубить»», - повідомляє управління міської ради.

За їхньою інформацією, гуманітарний вантаж протиепідемічних засобів налічує 8000 масок для обличчя, 348 окулярів та 200 захисних костюмів.

Раніше Івано-Франківськ відправив захисні маски на прохання партнерського міста Наньніна.

Читайте також: Лікарням Одещини делегація з Китаю передала 160 тисяч медичних масок

Станом на 21 травня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1257 випадках, з них 73-летальні, 562 особи одужали.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.

Фото: facebook/Управління економічного та інтеграційного розвитку