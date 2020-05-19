Делегація китайських бізнесменів, очолювана генкосулом КНР Сун Ліцунем, відвідала 19 травня Одеську мерію і передала місцевим і обласним лікарням 160 тисяч медичних масок, виготовлених і доставлених на їхнє замовлення з КНР.

Про це повідомляє пресслужба Одеської мерії.

"Більшість китайських бізнесменів, які живуть в Одесі багато років, вважають місто своєю другою Батьківщиною. Коли в Україні почалася епідемія коронавірусу, вони визначили своїм обов’язком приєднатися до загальної роботи з протидії поширенню COVID-19 в Одесі. У ситуації, що склалася, оперативно зібрали кошти і замовили їх виготовлення в Китаї", - зазначив глава дипмісії.

Лікарням Одещини делегація з Китаю передала 160 тисяч медичних масок / Фото: Одеська мерія

За словами керівника асоціації Цюй Бо, через відсутність авіасполучення на доставку медичних масок знадобився певний час. Передаючи маски департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, він побажав одеситам міцного здоров'я і щастя.

Зі свого боку, мер міста подякував генконсулу і китайським бізнесменам за увагу до Одеси, підкресливши, що маски розподілять в опорні міські лікарні.

Станом на 19 травня на Одещині 784 особи захворіли на коронавірус, за добу діагноз підтвердився ще у 20 пацієнтів, одужали від коронавірусу 17 жителів області.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків. З початку епідемії одужали 5632 особи, 548 померли.

Фото: omr.gov.u