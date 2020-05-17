В Одесі від COVID-19 помер лікар-реаніматолог

В Одесі від коронавірусу помер лікар-реаніматолог.

Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

"В Одесі зафіксовано два летальних випадки пацієнтів із коронавірусом. Пішли з життя 74-річна пенсіонерка та 47-річний лікар-реаніматолог міської лікарні №10. В цій лікарні медики щодня протистоять коронавірусу та рятують пацієнтів", - написав він.

За інформацією очільника ОДА, за минулу добу діагноз підтвердився у 12 пацієнтів, а загальна кількість хворих становить 746 осіб. Випадки інфікування зафіксовано практично в усіх районах Одещини.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.