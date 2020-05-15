На Буковині за добу від COVID-19 одужали більше людей, ніж захворіли

У Чернівецькій області за минулу добу виявили 47 випадків інфікування COVID-19. Водночас у 52 пацієнтів підтвердили одужання від коронавірусної інфекції.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«52 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів», - зазначив він.

Водночас, за словами очільника області, 15 травня за результатами дослідження 470 нових зразків офіційно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом.

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Таким чином, загальна кількість інфікованих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку становить 2647. Унаслідок захворювання померли 102 особи, 564 пацієнти одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19 (483 - за останню добу), у тому числі 476 летальних. Загалом одужали 4473 особи.