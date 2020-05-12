Київ посилить карантин, якщо за тиждень ситуація різко погіршиться - Кличко

Київ посилить карантин, якщо за тиждень ситуація різко погіршиться - Кличко

Укрінформ
Якщо ситуація із захворюванням на COVID-19 різко погіршиться, то Київ може повернутися до суворіших обмежень.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Послаблення ми запроваджуємо поступово, щоб розуміти, де в нас основні ризики і де можуть бути спалахи захворювання. Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не хочу лякати. Але, якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень, у нас не буде", - сказав мер.

Кличко нагадав, що відсьогодні в столиці розпочали перший етап послаблення обмежень: працюють магазини площею до 300 квадратних метрів, перукарні та салони краси, літні тераси кафе та ресторанів, невеликі виробництва. За словами столичного голови, також відкрилися 27 продовольчих ринків.

Читайте також: У Києві вже 1930 випадків коронавірусу, 38 летальних - Кличко

Він зазначив, що чимало киян самі собі зняли обмеження і продовжували ходити в парки, на дитячі майданчики та компаніями на пікніки, не дотримуючись елементарних правил безпеки.

"Очевидно, що зараз ми маємо результати цих «радощів життя» і після Паски, і під час травневих свят. Цими днями було три вихідних. І в столиці відбувалися просто масові гуляння. Хоч ми й закликали дочекатись послаблень і дотримуватися правил безпеки", - додав Кличко.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.

Фото: kiev.klichko.org

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-