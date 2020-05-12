У Києві вже 1930 випадків коронавірусу, 38 летальних - Кличко

У столиці вже 1930 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців столиці, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 59 людей. Один випадок, на жаль, летальний. За минулу добу вірус виявили у 14 медпрацівників", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли 33 жінки віком від 27 до 79 років і дівчинка, якій лише три місяці, а також 22 чоловіка від 25 до 82 років та троє хлопчиків 10, 11 і 12 років.

Кличко зазначив, що за кількістю виявлених захворювань за минулу добу лідирують Дарницький, Дніпровський та Оболонський райони.

"У лідерах за кількістю виявлених захворювань за минулу добу Дарницький район - 11 випадків, Дніпровський та Оболонський райони – по 8 випадків", - сказав він.

Мер зауважив, що на сьогодні в Києві вже 1930 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 38 людей померли.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.