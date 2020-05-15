Рекордна кількість людей одужала за добу від COVID-19 на Житомирщині

На Житомирщині за минулу добу, 14 травня, від COVID-19 одужали 42 хворих, що найбільше від початку епідемії в області.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«Вперше за історію спостережень маємо важливий рекорд серед одужалих, який становить 42 особи. Їх загальна кількість – 123», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в області лабораторно підтвердили 5 нових випадків COVID-19. Двох хворих виявили у Ружині та по одному в Коростишеві, Коростені, Житомирському районі.

Загалом в області коронавірус підтвердили у 538 людей. Найбільша кількість інфікувань спостерігається в Житомирі – 186, Коростені – 100 та Бердичеві – 92.

З початку епідемії від COVID-19 в області померло 12 людей.

Станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу виявлено 483 нових випадків, серед яких 48 дітей та 142 медпрацівників, зафіксовано 20 летальних випадків. Загалом одужали 4473 людини, померли 476.