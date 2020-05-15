Євродепутати вважають, що "карантинні" закони Угорщини порушують демократію

Законодавство Угорщини, яке було ухвалено в рамках протидії пандемії COVID-19, ставить під загрозу демократичні норми та фундаментальні свободи, і це потребує правових дій з боку Єврокомісії.

Такого висновку дійшли депутати Європарламенту під час дебатів щодо ситуації в Угорщині, які відбулися в рамках пленарного засідання у Брюсселі за участю віцепрезидента Єврокомісії Вери Юрової, повідомляється на сайті ЄП.

«Більшість промовців підкреслила, що надзвичайні заходи, вжиті урядом Угорщини для боротьби з пандемією COVID-19, в тому числі оголошення необмеженого надзвичайного стану, не відповідають правилам ЄС. Депутати попередили про зростання ризиків для демократії та закликали Єврокомісію завершити вивчення змін до законодавства Угорщини й розпочати процедуру правового розслідування. Дехто зажадав зупинити виплати Угорщині в рамках довгострокової фінансової перспективи та плану відновлення ЄС, якщо не буде поважатися верховенство права», - йдеться у документі.

Водночас деякі депутати виступила на захист рішень, ухвалених демократично обраним парламентом Угорщини, та порівняли їх із надзвичайними заходами, яких для протидії коронавірусу вжили інші країни ЄС, зокрема, Франція та Іспанія.

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Як повідомлялося, 30 березня парламент Угорщини проголосував за продовження надзвичайного стану в країні та надав прем’єр-міністру Віктору Орбану додаткові повноваження для боротьби з коронавірусом. Влада здобула право необмежених у часі прямих управлінських рішень, що передбачає кримінальну відповідальність за поширення неправдивої інформації, яка "підриває зусилля уряду в захисті здоров’я громадян". Закон викликав неоднозначні оцінки політичних сил у самій Угорщині та критику з боку європейських інституцій.