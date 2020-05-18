Чотири авіакомпанії назвали дати відновлення польотів в Україну

Про відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року вже оголосили 4 авіакомпанії: Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air.

Про це повідомляє avianews.com.

"Авіакомпанії поступово повідомляють про свої плани з відновлення рейсів в Україну... Наявність рейсу у списку не означає, що він буде виконаний. Це пов'язано з тим, що авіакомпанії декларують своє бажання літати за конкретними маршрутами, проте держави можуть зберігати обмеження на польоти. Україна досі не визначила дату, коли дозволить виконувати регулярні міжнародні рейси і в які країни", - йдеться в повідомленні.

Отже, авіакомпанія Czech Airlines оголосила про старт регулярних щоденних рейсів Прага-Київ з 3 червня і про старт регулярних рейсів Прага-Одеса з 4 червня по понеділках, середах, четвергах і суботах.

Також, з 1 червня авіакомпанія Lufthansa планує відновити регулярні рейси Франкфурт-Київ до трьох разів на тиждень. Продаж квитків відкрито на рейси в червні по понеділках, середах і п'ятницях.

З 21 червня авіакомпанія Swiss планує здійснювати рейси Цюріх-Київ з частотою один раз на тиждень - по неділях.

У липні Аваікомпанія Wizz Air планує відкрити бази у Львові та почати літати за сімома новими маршрутами зі Львова та Харкова.

Нові маршрути Wizz Air зі Львова: Біллунн - з 1 липня, по середах і неділях; Лісабон - з 1 липня, по середах і неділях; Таллінн - з 2 липня, по вівторках, четвергах і суботах; Гамбург - з 3 липня - по понеділках і п'ятницях; Щецин - з 3 липня, по понеділках і п'ятницях

Нові маршрути Wizz Air з Харкова: Таллінн - з 2 липня, по вівторках, четвергах і суботах; Берлін - з 3 липня, по понеділках і п'ятницях.

"Інші авіакомпанії можуть продавати квитки на рейси в Україну з 23 травня. Це пов'язано з тим, що офіційно уряд країни продовжив карантин до 22 травня. Проте обмеження можуть бути знову розширені. Вище у списку вказані авіакомпанії, які підтвердили перезапуск рейсів за новим розкладом. Інші авіаперевізники просто не закривали продаж квитків на більш пізні дати після введення обмежень", - зазначають в avianews.com.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня ввів в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

Раніше в Міністерстві інфраструктури України заявили, що авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень, вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки не йдеться.