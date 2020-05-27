Криклій анонсував ще 12 потягів із 1 червня

Ще 12 поїздів курсуватимуть по Україні з 1 червня.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у своєму Тelegram-каналі.

«Ще 12 поїздів курсуватимуть по Україні з 1 червня», - поінформував міністр.

За його словами, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяги:

№37/38, №732/731 та №738/737 «Київ-Запоріжжя»

№116/115 «Київ-Бердянськ»

№136/135 та №734/733 «Київ-Покровськ»

№76/75 «Кривий Ріг-Київ»

№102/101 та №766/765 «Київ-Херсон»

№12/11 «Київ-Новоолексіївка»

№79/80 «Дніпро-Київ»

№779/780 «Суми-Київ/Вінниця».

Квитки можна придбати на онлайн-ресурсах і в залізничних касах.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв про те, що Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні, поїзди почнуть курсувати з 1 червня.

Тоді йшлося про №721/722 та №726/725 "Київ-Харків"; №763/764 "Київ-Одеса"; №711/712 "Київ-Костянтинівка"; №740/739 "Київ-Кривий Ріг".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів запровадив із 22 травня до 22 червня адаптивну модель карантину в Україні.

Карантин в Україні запровадили з 12 березня з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі й для авіасполучення.