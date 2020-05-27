Додаток із продажу квитків тимчасово не працює - Укрзалізниця

Застосунок із продажу квитків на поїзди для мобільних пристроїв тимчасово не працює.

Про це повідомляється на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

«Застосунок з продажу квитків на поїзди для мобільних пристроїв тимчасово не працює. Наразі вживаємо усіх можливих заходів, щоб якнайшвидше відновити його роботу», - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що квитки можна придбати через офіційний сайт Укрзалізниці або в залізничних касах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 травня АТ "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків на 14 поїздів: 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+ та 9 нічних поїздів, які розпочнуть курсування з 1 червня 2020 року.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

З 25 травня поновив роботу метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.