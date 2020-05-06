До України прибула "Мрія" з гуманітарним вантажем

До аеропорту "Антонов" у Гостомелі на Київщині прибув гуманітарний вантаж з КНР, закуплений групою "Нафтогаз".

Трансляцію приземлення літака Нафтогаз транслює в Youtube.

На борту літака - захисні засоби та медичне обладнання, загальною вагою 111,5 тонн.

У Нафтогазі раніше повідомляли, що вантажний літак "Мрія" доставить 500 000 захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв.

Літак зустрічають голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, заступники міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова та Віктор Ляшко, заступник директора авіакомпанії "Авіалінії "Антонова" Віталій Шость.

Як повідомлялося, група Нафтогаз за підтримки Офісу Президента та Міністерства охорони здоров'я закупила засоби захисту та медичне обладнання для передачі медзакладам України. ДП «Антонов» організовує логістику проєкту: 4-6 травня літаки Ан-22 «Антей» та Ан-225 «Мрія» доправляють вантаж до України.

Фото: Офіс Президента