"Епіцентр" передав у регіони першу партію гуманітарної допомоги з "Мрії"

Компанія "Епіцентр" заявляє, що передала першу партію гуманітарної допомоги з літака "Мрія" у регіони України.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Ми провели консультації з МОЗ та отримали чіткі рекомендації, щодо першочергової необхідності забезпечити засобами захисту наших лікарів. У межах цієї програми, літаком "Мрія" компанія "Епіцентр" привезла гуманітарний вантаж для медичних закладів України: 2 млн масок, 75 тис. захисних комбінезонів та 30 тис. захисних окулярів, які передаються в усі обласні центри країни", - зазначив заступник гендиректора, директор з роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр К" Володимир Гончаров.

Уточнюється, що засоби індивідуального захисту будуть розподілені регіональними Департаментами охорони здоров’я відповідно до потреб медзакладів областей.

Інфографіка: Епіцентр, ФБ

Зокрема, Київщина отримала 100 тис. медичних масок, 1 тис. захисних комбінезонів та 2,5 тисячі захисних окулярів.

Також у Києві отримали 100 тис. медичних масок, 1,5 тис. захисних комбінезонів та 3150 захисних окулярів; у Одеській області - 100 тис. медичних масок, 900 захисних комбінезонів та 2,5 тис. захисних окулярів; у Чернігівській області - 40 тис. медичних масок, 600 захисних комбінезонів та 800 захисних окулярів.

Водночас у Запорізькій області отримали 60 тис. медичних масок, 900 захисних комбінезонів та 4250 захисних окулярів; у Дніпропетровській - 70 тис. медичних масок, 900 захисних комбінезонів та 2650 захисних окулярів; у Хмельницькій - 100 тис. медичних масок, 1 тис. захисних комбінезонів та 1 тис. захисних окулярів; у Полтавській - 70 тис. медичних масок, 900 захисних комбінезонів та 3 тис. захисних окулярів; у Вінницькій - 50 тис. медичних масок, 900 захисних комбінезонів та 2200 захисних окулярів.

Окремо зазначається, що до кінця тижня гуманітарну допомогу від компанії «Епіцентр К» отримають усі регіони України.

Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали Президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшкота інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.

Тоді Президент Володимир Зеленський заявляв, що "наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж, привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту".