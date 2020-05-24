На Закарпатті спалах COVID-19 – село закрили на карантин

У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району на Закарпатті підтверджено COVID-19, у селі встановлено карантинну зону та облаштовано контрольно-пропускні пункти на в'їзді та виїзді.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА на офіційній сторінці у Facebook.

“У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району підтверджено COVID-19, за даними Закарпатського обласного лабораторного центру. У зв’язку з цим у Закарпатській ОДА відбулося засідання комісії із ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник робіт видав розпорядження, за яким у межах села Ворочево із 24 травня 2020 року встановлять карантинну зону та облаштують контрольно-пропускний пункт на в’їзді та виїзді” - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що Ворочево є приміським селом райцентру Перечин, тож тим мешканцям села, які працюють у закладах охорони здоров’я, державних установах, організаціях, інших об’єктах критичної інфраструктури, У селі, яке є приміським для районного центру Перечин, видадуть спеціальні перепустки для переміщення через КПП.

У Ворочеві проведуть дезінфекційні заходи у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, також забезпечать щоденну дезінфекцію проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій.

Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області доручено забезпечити контроль за режимом самоізоляції та карантинними заходами на території Перечинської об’єднаної територіальної громади.

На Закарпатті за минулу добу у 19 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, загалом з початку пандемії у 1061 закарпатця встановлено діагноз COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня область не змогла вийти на другий етап пом'якшення карантину через високі показники захворюваності на коронавірус.

В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19, з них 617 летальних, одужали 7099 пацієнтів. За добу - 406 нових випадків.