Під Києвом у пансіонаті для літніх людей спалах COVID-19 - восьмеро хворих

У приватному пансіонаті для осіб похилого віку в селі Зазим'я, що на Київщині, зафіксовано спалах коронавірусної інфекції.

Наразі хворобу підтвердили у 8 осіб, повідомляє Офіс омбудсмена України.

"Станом на 22 травня в закладі перебувають 19 підопічних та 4 осіб з персоналу, підтверджено 8 випадків інфекційного захворювання. Пансіонат закритий для відвідувачів. Протягом 36 діб персонал беззмінно працює в умовах ізоляції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив адміністратор закладу Богдан Даниленко, "пансіонат потребує допомоги від державних органів влади щодо отримання чіткого алгоритму дій в зазначеній ситуації".

Так, медичними масками та дезінфікуючими засобами пансіонат забезпечений, однак відсутні ізоляційні костюми для персоналу.

"За словами директора закладу, з початку спалаху інфекції пансіонатом було придбано швидкі тести, які проводилися тричі з усіма підопічними і персоналом, двічі бралися аналізи у 3 осіб медичними працівниками", - зазначено в повідомленні.

Як повідомили в Офісі омбудсмена, за результатами дистанційного моніторингу ситуації буде скеровано лист до Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нових випадки.