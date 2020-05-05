Спалах коронавірусу на Одещині: у Подільську розгорнули намет-медпункт

У Подільському районі Одещини зафіксували 215 випадків COVID-19, що становить майже половину всіх лабораторно підтверджених інфікувань коронавірусом жителів Одещини.

З огляду на це в райцентрі розгорнуто уніфікований намет пункту прийому мешканців, які потребують медичного обстеження, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області на своїй сторінці у Facebook.

"Згідно з рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Куяльницької ОТГ, рятувальники розгорнули поряд з приймальним відділенням Подільської центральної райлікарні уніфікований намет УСТ-56 для організації роботи пункту прийому та розподілу мешканців, які звертаються до медзакладу з симптомами коронавірусного захворювання", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, голова Одеської ОДА Максим Куций зазначив, що медики та епідеміологи фіксують діагноз "коронавірусна інфекція" не тільки у тих, хто має температуру та кашель, а й у безсимптомних носіїв та контактних осіб хворих.

За його словами, триває колосальна робота, аби виявити всі осередки захворювання та максимально обмежити подальше поширення вірусу.

"Станом на 5 травня маємо 469 випадків, 20 осіб одужали. Госпіталізовано 174 жителів області, а 295 переносять хворобу в легкій формі та лікуються вдома", - додав Куций.

За його словами, за 5 днів травня кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція" зросла на 192 особи - майже удвічі більше, ніж за березень та квітень.

Станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 316 летальних, а 1875 осіб одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.