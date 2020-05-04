У ромському таборі на Одещині - спалах коронавірусу

У селі Нерубайське Біляївського району Одеської області зафіксовано спалах коронавірусного захворювання в поселенні ромів.

Про це 4 травня під час брифінгу повідомила в.о. директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захар'єва.

"У таборі підтверджено 11 випадків захворювання, з них п'ятеро дітей і двоє людей похилого віку. Жителів табору закликали дотримуватися карантину і не залишати село. Зі сторони ромського барона проявлено розуміння ситуації", - наголосила Одарій-Захар'єва.

Як уточнив голова Одеської ОДА Максим Куций, прийнято рішення про проведення тестування членів табору.

"Вдалося оперативно організувати доступ лікарів та провести всі необхідні заходи. У цій громаді живе близько 1,5 тис. осіб, тому взяття під контроль цієї ситуації є пріоритетним завданням для нас, для департаменту охорони здоров'я. Зараз організовано роботу контрольно-пропускного пункту для безпечного постачання продуктів населенню цієї громади", - зазначив Куций під час брифінгу, трансляція якого йшла на його офіційній сторінці у Facebook.

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Членам табору виділено деззасоби, маски і рукавички. У селі встановлено блокпости. Після отримання даних ПЛР-тестів здоровим будуть видані перепустки, вони зможуть виїжджати для закупівлі продуктів.

Станом на ранок 4 травня в Одеській області налічувалося 427 хворих, з яких 195 - жителі Подільська.

В Україні лабораторно підтверджений 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальних, 1 619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.