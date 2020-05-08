Житомирщина на вихідних посилить карантин

На Житомирщині з 9 до 11 травня посилять карантинні обмежувальні заходи через загрозу поширення коронавірусу.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«На період травневих свят з 13:00 9 травня до 06.00 11 травня в Житомирській області введено додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС», - йдеться у повідомленні.

Упродовж цих днів введено обмеження щодо пересування та перебування громадян у громадських місцях.

Крім того, буде посилено контроль поліцейськими та нацгвардійцями за дотриманням карантинних обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня передбачене їх послаблення.

Зокрема, Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Також уряд дозволив торговельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.

Cтаном на 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2 396 пацієнтів одужало.

У світі на 8 травня зафіксовано 3 917 564 випадки коронавірусу, зокрема 270 720 людей загинули та 1 344 120 - одужали.