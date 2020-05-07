Пом’якшення карантину в Україні – що дозволяється з 11 травня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував інфографіку щодо урядового рішення про пом’якшення карантину з 11 травня.

Інфографіка опублікована у Telegram глави уряду.

"У понеділок уряд ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів", - прокоментував Шмигаль.

Зокрема, він навів перелік дозволених з 11 травня видів бізнесу - стоматологія, салони краси та перукарні, заклади побутового обслуговування, тренування спортсменів національних збірних команд, діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів, діяльність підприємств у галузі ЗМІ, здійснення кіно- та відео зйомок, репетицій у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оприлюднив постанову № 343 від 4 травня щодо продовження карантину до 22 травня.

Водночас Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Також уряд дозволив торговельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.