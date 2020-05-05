Транспорт Дніпра частково "виїжджає" з карантину

У Дніпрі з 12 травня буде відновлено роботу всього електротранспорту та 39 автобусних маршрутів.

Про це під час пресконференції 5 травня повідомив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев, поінформували у пресслужбі Дніпровської міськради.

"Для користування міським транспортом необхідно мати спеціальний квиток, посвідчення особи та засоби індивідуального захисту (маску та рукавички). Також з 12 травня відновлюється плата за проїзд відповідно до встановленого тарифу. У зв’язку із послабленням карантину, яке анонсували в уряді, транспортом користуватимуться і представники бізнесу. Які саме це будуть категорії, буде зрозуміло, коли Кабмін опублікує постанову", – зазначив Маковцев.

За його словами, деякі маршрути відновлять роботу за затвердженою схемою руху у звичайному режимі. Водночас, деякі маршрути перевозитимуть пасажирів за затвердженою на час карантину схемою руху.

Також перевезення відбуватимуться у відповідності до обмеження за кількістю сидячих місць у транспортному засобі.

Чиновник пообіцяв, що з 6 травня відкриються додаткові пункти видачі спеціальних квитків.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

У Дніпрі запровадили обмеження на міському транспорті, на поїздку можуть розраховувати люди лише за перепустками. З 26 березня спеціальними перевезеннями можуть скористатися: медпрацівники, співробітники правоохоронних органів, працівники сфери ЖКГ, МНС, електромереж, співробітники продуктових магазинів, поштових служб і служб зв'язку, банківські працівники, працівники складів продовольства, харчової промисловості, фармацевтичних компаній, сфери транспорту (авто- , електро-, залізничних підприємств), АЗС, соціальних служб, співробітники районних, міських та обласних адміністрацій.

Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

На Дніпропетровщині 478 підтверджених випадків COVID-19, 70 мешканців області вже одужали, 4 пацієнтів померли.

Фото: uazmi.org