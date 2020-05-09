У Харківській ОДА наполягають, що правильно нарахували медикам надбавки за березень

У Харківській ОДА наполягають, що додаткові березневі виплати медикам, залученим до лікування пацієнта з COVID-19, нарахували з міського бюджету відповідно до відпрацьованого часу.

Про це йдеться у переданому Укрінформу пресслужбою облдержадміністрації коментарі директора обласного департаменту охорони здоров’я Вадима Іваннікова з приводу заяви міністра охорони здоров’я Максима Степанова про «цікаві» березневі оклади медиків у регіоні.

«По-перше, 17 медичних працівників, згаданих Степановим, лікували 1 пацієнта, а не 4-ох (єдиний випадок захворювання на Харківщині в березні зафіксовано 28-го числа - ред.). По-друге, надбавки всім медикам були нараховані згідно із 145-м наказом Міністерства праці та соціальної політики (ще 2003 року), котрий діяв до 1 квітня, а також закону України від 17 березня 2020 року і відповідної постанови Кабінету міністрів України від 23 березня 2020 року № 246. Саме ці документи і встановили за березень на час їх публікації почасову оплату праці медпрацівників за роботу, пов’язану з ризиком інфікування COVID-19. Тобто кожний з медиків отримав доплату лише за час, коли контактував з пацієнтом», - цитує пресслужба Іваннікова.

Розрахунок надбавок цим 17 медикам, які контактували з першим захворілим на COVID-19 у регіоні, робив департамент охорони здоров’я Харківської міськради, оскільки йдеться саме про працівників міської лікарні.

Щодо реальних трьохсотвідсоткових надбавок, то медики отримають їх за квітень.

«У 331-й постанові Кабміну, прийнятій 24 квітня (а фактично надійшла вона в регіони 4 травня) чітко написано:»Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квітня 2020 року». Тому нарахування за нею за березень неможливе», - наголосили в департаменті.

Наразі, кажуть в ОДА, лікарні очікують гроші від НСЗУ.

Як повідомлялося, у суботу, 9 травня, очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що Дніпропетровська, Київська та Херсонська області взагалі не відзвітувалися щодо виплат надбавок медикам, а до звітів деяких областей, котрі надали дані, є питання. Зокрема, за його словами, Харківська область повідомила до МОЗ про 17 медичних працівників, які у березні були зайняті лікуванням чотирьох хворих. «Загальна сума коштів, що виплачена в якості доплат з бюджету всіх рівнів, – 14 900 грн, або 870 грн кожному, якщо просто поділити та вивести в середньому. Якісь цікаві три оклади в Харківській області», - сказав Степанов.

Президент Володимир Зеленський 6 травня заявив, що вимагає знайти і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

Степанов наголосив, що всім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти будуть виплачені найближчим часом.