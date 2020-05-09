Степанов наполягатиме на кадрових рішеннях щодо осіб, які гальмують виплати надбавок медикам

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що буде наполягати на ухваленні рішень кадрового характеру щодо осіб, котрі гальмують виплати надбавок медикам у 300%, які працюють з хворими на COVID-19.

Про це він заявив на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я можу запевнити всіх наших медичних працівників, що, по-перше, ця ситуація буде доведена до кінця і всі без виключення медичні працівники, які повинні були отримати цю доплату, вони її отримають. По-друге, ця ситуація перебуває на контролі Президента України і уряду, і ми, як Міністерство охорони здоров’я, виконуємо цей контроль безпосередньою комунікацією з нашими областями. Я буду доповідати відповідно і Прем’єр-міністру, і Президенту України по цій ситуації. Я буду наполягати на прийнятті відповідних управлінських рішень, в тому числі - кадрового характеру, бо я не розумію, хто надавав право, вибачте, просто знущатися над нашими медичними працівниками, над нашими медиками, які працювали і працюють з хворими на COVID-19», - підкреслив Степанов.

Інформуючи про виплати 300% надбавки медикам, котрі працювали COVID-19 у березні, він запевнив, що зі свого боку уряд і Міністерство охорони здоров’я «виконали всі без виключення свої обіцянки в повному обсязі ще в термін до 15 квітня».

«Яким чином це відбулося? Тобто ми знайшли джерело коштів. Це джерело було медична субвенція, яка була в повному обсязі - 905 млн грн, була перерахована в регіони. Це перше. Друге: ми визначили, яка кількість коштів необхідна з цієї медичної субвенції в розрізі кожного регіону, виходячи з кількості захворілих, яка була в березні місяці, виходячи з кількості медичних працівників по кожній області, по кожному медичному закладу, які працювали з хворими на COVID-19 , ми визначили таким чином загальну суму коштів, яка була необхідна. Вона складала 181 млн грн», - зауважив Степанов.

Міністр наголосив, що сума коштів, котра була перерахована в регіони, повністю покривала потреби на виплату цих 300% надбавки.

«Спираючись на свій досвід роботи керівником області протягом 2 років, я можу вам сказати, що після отримання коштів на виплату заробітної плати, а механізм чітко встановлений державою, це максимальний термін – максимум тиждень. У нас вже відбувається якийсь квест, коли ми шукаємо, чому саме не були виплачені кошти нашим медичним працівникам», - сказав міністр.

Він зауважив, що МОЗ взяло на себе невластиву йому функцію контролю в розрізі кожного медичного працівника: виплачено йому кошти, чи не виплачено.

Степанов нагадав, що на цьому тижні він провів нараду з керівниками департаментів охорони здоров’я , на якій були присутні й заступники голів обласних державних адміністрацій.

За його словами, на нараді було поставлено завдання прозвітувати до кінця дня, п’ятниці 8 травня, про виплати медикам 300% надбавок.

Міністр наголосив, що Дніпропетровська, Київська та Херсонська області взагалі не відзвітувалися, а до звітів деяких областей, котрі надали дані, є питання.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на щоденній нараді 6 травня заявив, що вимагає знайти і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

Раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що всім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти будуть виплачені найближчим часом.