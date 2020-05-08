"ЄС" просить Шмигаля пояснити - чому лікарі не отримали 300% надбавок

Депутати від фракції "Європейська солідарність" просять Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра охорони здоров’я Максима Степанова пояснити, чому не виконується норма закону, яка передбачає виплату медпрацівникам 300% надбавок за боротьбу з коронавірусної інфекцією.

Відповідне звернення депутати від "Європейської солідарності" направили урядовцям, повідомляє пресслужба партії у Facebook.

"Прем’єр-міністр Шмигаль та міністр охорони здоров’я Степанов мають пояснити, чому досі не виконується норма закону, яка передбачає виплату медпрацівникам надбавок у 300% за боротьбу з коронавірусної інфекцією", - йдеться у повідомленні.

У "Євросолідарності" зазначають, що посадовці мають негайно вжити необхідних заходів для здійснення передбачених законом виплат, а винуватці у затримці виплат на всіх рівнях мають бути притягнуті до відповідальності.

"У зв’язку з гостротою соціальної проблеми, що виникла, а також керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», вимагаємо невідкладно вжити всіх передбачених законодавством України заходів щодо забезпечення раціонального, ефективного та цільового використання бюджетних коштів, призначених для протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та підвищення рівня соціального захисту медичних працівників, задіяних у ліквідації епідемії та лікуванні хворих на COVID-19", - наголошують у "Європейській солідарності".

За інформацією депутатів, МОЗ направило листи до голів обласних державних адміністрацій, щоб вони відзвітували, у розрізі кожного медичного закладу та медичних працівників, які бюджетні суми і як саме були виплачені.

"Вимагаємо оприлюднення отриманої інформації і вжиття невідкладних заходів для негайного виправлення ситуації з невиконанням прийнятих парламентом України законів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної хвороби", - зазначають у "Євросолідарності".

Політсила вимагає від урядовців прозвітувати про кількість коштів на казначейському рахунку, призначених для протидії поширенню коронавірусної хвороби, про здійснення виплат медичним працівникам; про кількість коштів, направлених з Державного бюджету закладам охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою, і про те, як і в яких обсягах вони були виплачені; виконання закладами охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою, вимог стосовно здійснення додаткових доплат медичним та іншим працівникам згідно з чинним законодавством.

"Виконавча влада має повідомити про те, які заходи вживаються для встановлення осіб, винних у порушенні бюджетної дисципліни, розтраті та іншому нецільовому використанні бюджетних коштів, що призвели до невиплат відповідних коштів працівникам закладів охорони здоров’я, та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності", - зазначають у партії.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що медики отримають 300% доплати за роботу з пацієнтами з коронавірусом разом із нарахуванням зарплати за квітень.

В Україні cтаном на ранок 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 361 летальний, одужало 2706 осіб. За добу зафіксовано 504 нових випадків.