Скринінг і маски: МОЗ затвердило правила роботи готелів на карантині

Міністерство охорони здоров'я затвердило проєкт рекомендацій щодо роботи готелів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Дана постанова затверджена головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком і набирає чинності з 22 травня.

У документі зазначається, що перед початком робочої зміни потрібно робити температурний скринінг усім працівникам готелю. На вході та в коридорах потрібно організувати місця для обробки рук антисептиками.

Крім того, дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі закладу з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м площі. Допуск відвідувачів і перебування у готелі (поза номером) дозволяється лише в респіраторі aбo захисній масці.

Згідно з проєктом, у готельних закладах забороняється робота конференц-залів, фітнес- і спа-центрів. Харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням відвідувачів aбo в ресторанах (кафе) готелів лише на літніх майданчиках за умови дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між столами та розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

Також для уникнення черг при реєстрації поселення в готель потрібно забезпечити можливість попередньої онлайн реєстрації.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.