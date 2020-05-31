Україна з 1 червня відкриває пункти пропуску на словацькому кордоні.

Про це повідомив у Facebook голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров.

"Ми відкриваємо пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною.

У Чопському прикордонному загоні повідомили, що з 1 червня 1 год 01 хв ночі київського часу (00.01 середньоєвропейського) починають працювати такі КПП: Ужгород - Вишнє Нємецке - відкрито для легкового та вантажного автомобільного сполучення, перетин пішоходів і велосипедистів не дозволено; Малий Березний – Убля – у повному обсязі; Малі Селменці – Великі Селменці – у повному обсязі із 9.00 до 21.00 київського часу", - зазначив Петров.

Він також додав, що наданою словацькою стороною інформацією, на території країни продовжує діяти надзвичайна ситуація, пов’язана із COVID-19. Перетнути словацький кордон зможуть лише особи з дозволом на тривале перебування, транзит та особи, яким було надано дозвіл відповідним міністерством.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням уряду, з 29 травня додатково (крім тих, що функціонували раніше) поновлена робота 66 пунктів пропуску різної категорії сполучення на державному кордоні з українського боку. Водночас пункти пропуску на кордоні з суміжними країнами можуть повноцінно функціонувати лише за умови відновлення пропуску з обидвох сторін.

Прикордонне відомство України направило листи та провело прикордонно-представницькі зустрічі з колегами з країн Євросоюзу та Молдови щодо відновлення пропуску осіб та транспорту з їхнього боку навпроти відкритих українських пунктів пропуску. Про готовність з 1 червня частково відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною повідомили словацька та молдовська сторони. Про нову дату поновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять згодом.

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Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.