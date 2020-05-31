Держмитслужба пояснила черги на кордоні з Угорщиною

Митники на українсько-угорському кордоні не здійснюють жодних додаткових перевірок або операцій окрім тих, що передбачені законом.

Про це йдеться у коментарі Держмитслужби, який є у розпорядженні Укрінформу, з приводу інформації у ЗМІ про скупчення на українсько-угорському кордоні понад 300 мікроавтобусів.

"Сьогодні ряд ЗМІ поширив інформацію про скупчення на українсько-угорському кордоні понад 300 мікроавтобусів, які не можуть перетнути український кордон. У цьому зв’язку офіційно повідомляємо: працівники Державної митної служби України працюють із дотриманням вимог чинного законодавства і не здійснюють жодних додаткових перевірок чи операцій, окрім визначених законом", - йдеться у заяві.

У Держмитслужбі стверджують, що станом на 15:00 30 травня в зоні митного контролю пункту пропуску "Чоп-Захонь" митного посту "Тиса" перебували близько 25 мікроавтобусів. У кожному з них було від 3 до 9 пасажирів.

Зазначається, що пасажири, які дотримались вимог до переміщення товарів через митний кордон України, безперешкодно його перетнули. Водії ж мікроавтобусів, які перебували на митному посту, окрім особистих речей громадян, переміщували посилки на замовлення.

"Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це унеможливлює перетин кордону на законних підставах", - заявляють у Дермитслужбі.

Крім того, наголошують у відомстві, проблемою є відсутність необхідних документів для переміщення посилок. Зокрема, у громадян відсутні переліки товарів, що переміщуються в посилках, та відповідні митні декларації CN23. При цьому, в окремих водіїв є договори, укладені із поштовими операторами, проте наявні перевищення обмежень щодо переміщення продуктів харчування чи вартості товарів понад норму (визначені в ч. 1 ст. 374 МКУ).

"Усім "перевізникам" було запропоновано задекларувати товари згідно з вимогами Митного Кодексу, а обмежені до переміщення товари - здати на склад митного органу. Поки що (станом на вечір 30 травня - Ред.) жоден із водіїв не погодився на законні умови перетину кордону", - заявили у Держмитслужбі.

Водночас, додали у відомстві, забезпечити повернення транспортних засобів неможливо через карантинні обмеження щодо в'їзду на територію Угорщини українців.

Перебування ж "бусів" на митному посту ускладнює перетин кордону іншим категоріям громадян. Наразі митниця підсилила зміни на "Тисі" додатковими працівниками, щоб мінімізувати незручності громадянам. Мобільні групи у складі службовців Нацполіції та СБУ перебувають за межами пункту пропуску.

"Питання не може вирішуватись шляхом тиску на працівників митниці. Усі необхідні процедури мають бути здійснені, а митні платежі сплачені до бюджету", - наголосили у Держмитслужбі.