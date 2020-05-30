Угорщина поки не збирається поновлювати роботу пунктів пропуску - ДПСУ

Відновлення з 1 червня роботи пунктів пропуску очікується на словацькій та молдовській ділянці кордону, відтерміновується на угорській.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

“Прикордонне відомство України направило листи та провело прикордонно-представницькі зустрічі з колегами з країн Євросоюзу та Молдови щодо відновлення пропуску осіб та транспорту з їхнього боку навпроти відкритих українських пунктів пропуску. Про готовність найближчим часом частково відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною повідомили словацька та молдовська сторони”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в листі прикордонного відомства Словаччини зазначається, що з 1 червня планується відновлення роботи таких пунктів пропуску: «Вишнє Немецьке» (з українського боку – «Ужгород») лише для легкового та вантажного автомобільного сполучення; «Убля» (з українського боку – «Малий Березний») в повному обсязі; «Вельке Слеменце» (з українського боку – «Малі Селменці») в повному обсязі з 08.00 до 20.00.

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Прикордонна поліція Молдови поінформувала, що з 1 червня планує поновити роботу автомобільних пунктів пропуску «Крива» (з українського боку – «Мамалига»), «Мирне» (з українського боку – «Табаки») та «Брічень» (з українського боку – «Росошани»).

“Водночас угорська сторона, яка раніше розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною (з українського боку «Лужанка», «Вилок», «Дзвінкове» та «Косино»), заявила, що це питання відтерміновується. Про нову дату поновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять згодом”, - зазначили в українському прикордонному відомстві.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням уряду, з 29 травня додатково (крім тих, що функціонували раніше) поновлена робота 66 пунктів пропуску різної категорії сполучення на державному кордоні з українського боку. Водночас, пункти пропуску на кордоні з суміжними країнами можуть повноцінно функціонувати лише за умови відновлення пропуску з обидвох сторін.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

В Україні за добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом від початку пандемії коронавірусу в Україні коронавірусом заразилося 23 204 особи, з них 1700 дітей і 4475 медпрацівників. Одужало вже 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.