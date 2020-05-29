КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом працюють в обмеженому режимі

Контрольні пункти в’їзду - виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом продовжують працювати в обмеженому режимі.

Про це у Faceboоk повідомляє Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби.

«Контрольні пункти в’їзду - виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом продовжують працювати в обмеженому режимі. Пропуск громадян здійснюється лише при наявності відповідної реєстрації місця проживання згідно з Розпорядженням КМУ від 14 березня 2020 р. № 291-р», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку введення карантинних обмежень за погодженням з Головою Держприкордонслужби України прикордонники пропустили 386 громадян з гуманітарною метою. Переважно, такі рішення приймались що до осіб, які прямували через адмінмежу з метою лікування та з метою воз'єднання сім’ї.

Громадянам, які планують перетинати адмінмежу з ТОТ АР Крим, радять заздалегідь проконсультуватися з представниками Держприкордонслужби, про те, чи достатньо підстава для перетину адмінмежі - для цього можна зателефонувати на гарячу лінію, чи написати листа на електронну пошту.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Загалом в Україні на сьогодні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.