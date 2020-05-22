Центральний автовокзал Житомира відновив роботу

У Житомирі центральний автовокзал відновив роботу, хоча частина рейсів скасовані, а деякі затримуються.

Про це свідчить інформація на електронному табло автовокзалу.

Зокрема, опублікований графік руху автобусів у межах області. Натомість сполучення з іншими областями та країнами скасоване. Крім того, поки курсують не всі внутрішньо області рейси.

Наразі на електронному табло є інформація про вечірні автобуси, а також про графік руху на суботу, 23 травня.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі з 22 травня відновили пільговий проїзд, але з часовими обмеженнями. Пільги діятимуть на вихідних, а в будні – з 10.00 до 16.00.

В Україні з 12 березня запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. На карантин були закриті навчальні і торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Перші послаблення карантинних обмежень почалися з 12 травня, а з 22 травня дозволено, зокрема, відновлення роботи громадського транспорту, внутрішньообласні перевезення.