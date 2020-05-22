На Житомирщині на COVID-19 захворіли 142 медпрацівники

На Житомирщині коронавірус підтвердили у 142 медичних працівників, 79 з яких уже одужали.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В області 142 медичні працівники захворіли на коронавірус і з них 79 вже одужали», - зазначила Остапченко.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик додав, що медпрацівники, які ще не одужали, переносять захворювання задовільно. Двоє хворих у стані середньої важкості перебувають на стаціонарному лікуванні.

Через спалах коронавірусу серед медичного персоналу в області закрили на карантин Бердичівську міську лікарню та міську лікарню №2 у Житомирі.

За словами Суслика, медзаклад у Бердичеві вже виходить із карантину, але він поки зачинений для надання планової медичної та ургентної допомоги. Натомість лікарня у Житомирі відновила свою роботу з 21 травня.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 607 випадків коронавірусу, 273 людей одужали, 13 померли.

Найбільшу кількість хворих зафіксовано в Житомирі – 197, Коростені – 104 та Бердичеві – 92.

Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу – 442 нових випадки. З початку епідемії одужало 6585 людей, зафіксовано 588 летальних випадків.