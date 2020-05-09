На Буковині за добу зафіксували 89 випадків COVID-19

У Чернівецькій області 9 травня зафіксували 89 нових випадків зараження коронавірусом, водночас у 18 осіб підтвердили одужання.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні, 9 травня, у Чернівецькій області ще 89 буковинців захворіли на COVID-19. Серед них 29 випадків - у Чернівцях. Таким чином на Буковині уже зафіксовано 2268 випадків захворювання. На щастя, ще 18 буковинців побороли коронавірус", - зазначив очільник області.

За його словами, за останню добу проведено тестування 423 зразків матеріалів.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зафіксовано 515 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 14 710 людей. 376 пацієнтів померли, 2909 - одужали.