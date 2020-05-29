У Кличка назвали умову для для відкриття столичних пляжів

Пляжний сезон у столиці стартує, лише коли температура води підніметься до +18 градусів, що дасть змогу провести лабораторні дослідження.

Про це з посиланням на комунальне підприємство "Плесо", повідомляє пресслужба КМДА.

"Відкриття столичних пляжів відбудеться тоді, коли температура води у водоймах складе не менше +18 градусів. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 140 щодо санітарних норм та правил, саме такою має бути температура води для проведення повноцінного дослідження поверхневих вод та відкриття купального сезону", - йдеться у повідомленні.

Наразі, зазначають у "Плесо", температура води в річках та озерах столиці значно нижча.

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Депржспоживслужба й Управління з надзвичайних ситуацій КМДА здійснюють обстеження 14 пляжних зон столиці, зокрема, дна водойм і питної води. Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться достатня температура. За результатами, пляжі повинні отримати відповідні паспорти готовності.

Як повідомив раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, пляжі та зони відпочинку увійшли до переліку громадських місць, на які з 1 червня поширюється послаблення карантинних заходів.

Фото: bigkyiv.com.ua