У Києві готують до відкриття 14 пляжів і 18 зон відпочинку

КП "Плесо" готує до відкриття 14 пляжів і 18 зон відпочинку для літнього сезону.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив начальник служби утримання водних об’єктів КП "Плесо" Андрій Логвиненко.

"Станом на сьогодні ми готуємо 14 пляжів та 18 зон відпочинку для літнього сезону. Наразі ми звернулись у відповідні органи через карантин і пандемію. Ми звернулись із листом у Держпродспоживслужбу для того, щоб перед відкриттям цих пляжів отримати рекомендації та вказівки щодо додаткових заходів і обмежень, які потрібно буде ввести у зонах відпочинку та на пляжах", - сказав Логвиненко.

За його словами, в організації готові відкривати зони відпочинку і чекають додаткових обстежень ДСНС і Держпродспоживслужби, щоб пляжі пройшли перевірку і були безпечними для відвідувачів.

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Як повідомлялося, з 1 червня за рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій Києва планується відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси та зали, фітнес-центри (окрім басейнів), дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі і зони відпочинку біля водойм.

Фото: bigkyiv.com.ua