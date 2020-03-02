Пляж Азовського узбережжя вперше отримає міжнародну відзнаку

Екологічний сертифікат "Блакитний прапор" цьогоріч уперше може отримати один із пляжів, розташованих у курортній Кирилівці Запорізької області.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

"Більше року відділ рекреації Приазовського національного природного парку займався підготовкою документів, необхідних для участі у міжнародній програмі "Блакитний прапор". У результаті, ми стали кандидатами на отримання Міжнародного знака якості в сфері пляжів. Уже цього року на Азові з'явиться перший пляж, сертифікований за найсуворішими світовими стандартами", - розповів Воловик.

Пляж, відзначений "Блакитним прапором", розташовуватиметься на території ландшафтного заповідника Федотова коса. Його облаштування проходитиме за підтримки USAID.

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Згідно з вимогами програми "Блакитний прапор", пляж має задовольняти стандарти 32 критеріїв (екологія, якість води, безпека, наявність інфраструктури тощо).

2019 року у програмі брали участь понад 4,5 тисячі пляжів у 45 країнах світу. 16 українських пляжів були відзначені сертифікатами "Блакитний прапор".