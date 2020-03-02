Пляж Азовського узбережжя вперше отримає міжнародну відзнаку
Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.
"Більше року відділ рекреації Приазовського національного природного парку займався підготовкою документів, необхідних для участі у міжнародній програмі "Блакитний прапор". У результаті, ми стали кандидатами на отримання Міжнародного знака якості в сфері пляжів. Уже цього року на Азові з'явиться перший пляж, сертифікований за найсуворішими світовими стандартами", - розповів Воловик.
Пляж, відзначений "Блакитним прапором", розташовуватиметься на території ландшафтного заповідника Федотова коса. Його облаштування проходитиме за підтримки USAID.
Згідно з вимогами програми "Блакитний прапор", пляж має задовольняти стандарти 32 критеріїв (екологія, якість води, безпека, наявність інфраструктури тощо).
2019 року у програмі брали участь понад 4,5 тисячі пляжів у 45 країнах світу. 16 українських пляжів були відзначені сертифікатами "Блакитний прапор".