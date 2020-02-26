Запоріжжя підготувало туристичну мапу для іноземців

У Запоріжжі створили англомовну мапу, щоб привабити до міста іноземних туристів.

Про це повідомляє місцевий Туристично-інформаційний центр.

"Зручна туристична карта Запоріжжя тепер доступна англійскою мовою. Перші примірники карти вже зовсім скоро з'являться у готелях, ресторанах, на популярних туристичних локаціях. Туристичне Запоріжжя стає більш доступним та відкритим для всього світу", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Запоріжжя назвало лідерів туристичного сканування

Зазначається, що туристична мапа англійською – ще один крок на шляху популяризації міста як туристичної дестинації, можливість розповісти про історичні місця, сучасні атракції Запоріжжя та запропонувати нові маршрути для тих, хто завітав сюди вперше або прагне краще пізнати місто під час чергового візиту.

Над англомовною мапою працювали Туристично-інформаційний центр Запоріжжя та департамент культури і туризму Запорізької міськради.