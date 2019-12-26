Запоріжжя назвало лідерів туристичного сканування

У Запоріжжі оприлюднили топ-5 найбільш популярних серед мандрівників, які користуються інформаційними туристичними табличками з QR-кодами,об'єктів міста.

Про це повідомив Туристично-інформаційний центр міста на сторінці в Facebook.

"Проєкт "Розумний гід". Хто відвідує Запоріжжя та чим найбільше цікавляться туристи у нашому місті. У топ-5 найпопулярніших об’єктів Запоріжжя цього року увійшли Соцмісто, Фонтан життя, острів Хортиця, Музей техніки Богуслаєва, Запорізький обласний краєзнавчий музей", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що туристична локація Соцмісто також увійшла дотоп-10 об’єктів по Україні, де посіла 5-е місце та стала об’єктом, що найчастіше сканувався в країні з грудня 2018-го по березень 2019 року.

Такі дані наведено на основі сканувань інформаційних табличок із QR-кодами, розміщених поблизу найбільш популярних туристичних локацій Запоріжжя. Загалом їх 29, і вони розташовані поряд з історичними пам'ятками і привабливими туристичними об'єктами. Інформацію про те чи інше місце можна послухати 7 різними мовами або прочитати шрифтом Брайля.

Результатом створення такої сучасної туристичної інфраструктури стало заснування найбільшого навігаційного туристичного маршруту містом в Україні.

Крім того, в Туристично-інформаційному центрі Запоріжжя зазначили, що до топ гостей міста за країнами увійшли США – 47,2%, Англія – 7,2%, Ізраїль – 4,6%, Росія – 4,5%, Німеччина – 3,7%, Нідерланди – 3,6%, інші – 29,2% (серед яких є туристи з Китаю, Японії, Туреччини, Польщі, Чехії, Словенії).

Фото: zaporizhzhia.city