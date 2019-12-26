Таємна аптека і цвинтар: які атракції найчастіше обирають туристи у Львові

У Львові назвали п'ять найпопулярніших серед користувачів Lviv City Card туристичних локацій міста.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради, оприлюднивши публічний звіт міського управління туризму та ЛКП "Центр розвитку туризму міста Львів".

"За даними ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова" 2019 року було продано 843 картки Lviv City Card. Користуючись цими картками, туристи відвідували локації та атракції, серед яких ЛКП виділило 5 найбільш популярних. Ними стали Чудобус та Чудопоїзд, Музей "ДС Таємна аптека", Личаківський цвинтар, Музей скла, Музей народної архітектури та побуту.

Натомість серед нових туристично привабливих локацій названо Меморіал пам'яті Героям Небесної сотні, Митрополичі сади й хори собору Святого Юра та Прокуратору Львівської області.

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У міськраді нагадали, що 27 вересня 2018 року ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова" запустило проєкт Lviv City Card, головною метою якого було покращення туристичної пропозиції, промоція культурних закладів та допомога туристам в перебуванні у місті і їхньому плануванні маршруту та подорожі до Львова.

За допомогою картки можна безкоштовно відвідати близько 20 музеїв/галерей, піднятися на вежу Ратуші, ознайомитися з містом на екскурсії на Чудобусі або Чудопоїзді та отримати знижки в кав’ярнях і ресторанах міста. Термін дії картки становить 24, 48 та 72 години. Придбати картку можна в Центрі туристичної інформації на площі Ринок, 1 або на сайті.