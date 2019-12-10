Вхід на Личаківський цвинтар здорожчає

Міська влада Львова підвищила вартість туристичних послуг, що надаються на території музею "Личаківський цвинтар". Відтепер вхідний квиток коштуватиме 50 грн (за туристичною ID-карткою – 40 грн).

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Виконавчий комітет ухвалив рішення "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.06.2008 № 558", відповідно до якого збільшено вартість ритуальних і туристичних послуг для ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар". Вартість вхідного квитка для огляду (для дорослих) становитиме 50 грн, за туристичною ID-карткою (смарт-картка для туристів у м. Львові) – 40 грн. Вартість квитка для студентів та дітей шкільного віку – 30 грн (за туристичною ID-карткою – 24 грн)", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Туристи вже принесли Львівщині майже 21 мільйон гривень

Крім того, надання історичної інформації для групи до 10 осіб коштуватиме 150 грн, для групи понад 10 осіб – 200 грн. Прослухати історичні факти на електромобілі з 1-5 посадковими місцями можна буде за 300 грн.

Як повідомляв Укрінформ, попереднього разу тарифи на туристичні послуги в музеї "Личаківський цвинтар" підвищувалися у вересні 2018 року. Тоді вхідний квиток став коштувати 40 грн (за туристичною ID-карткою – 32 грн).