Вхід на Личаківський цвинтар здорожчає

Вхід на Личаківський цвинтар здорожчає

Укрінформ
Міська влада Львова підвищила вартість туристичних послуг, що надаються на території музею "Личаківський цвинтар". Відтепер вхідний квиток коштуватиме 50 грн (за туристичною ID-карткою – 40 грн).

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради. 

"Виконавчий комітет ухвалив рішення "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.06.2008 № 558", відповідно до якого збільшено вартість ритуальних і туристичних послуг для ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар". Вартість вхідного квитка для огляду (для дорослих) становитиме 50 грн, за туристичною ID-карткою (смарт-картка для туристів у м. Львові) – 40 грн. Вартість квитка для студентів та дітей шкільного віку – 30 грн (за туристичною ID-карткою – 24 грн)", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, надання історичної інформації для групи до 10 осіб коштуватиме 150 грн, для групи понад 10 осіб – 200 грн. Прослухати історичні факти на електромобілі з 1-5 посадковими місцями можна буде за 300 грн.

Як повідомляв Укрінформ, попереднього разу тарифи на туристичні послуги в музеї "Личаківський цвинтар" підвищувалися у вересні 2018 року. Тоді вхідний квиток став коштувати 40 грн (за туристичною ID-карткою – 32 грн).

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