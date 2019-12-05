Туристи вже принесли Львівщині майже 21 мільйон гривень

У Львівській області сума надходжень від туристичного збору за січень-листопад цього року становить 20,8 млн грн.

Про це інформують в управлінні туризму та курортів ЛОДА.

"Надходження від туристичного збору на Львівщині за 11 місяців 2019 року становлять 20,8 млн грн, що на 57,8% більше, як порівняти з показниками за цей період у 2018 році (13,1 млн грн)", - йдеться в повідомленні.

Лідерами за обсягом турзбору за 11 місяців 2019-го серед міст обласного значення стали Львів (10,1 млн грн), Трускавець (5,5 млн грн), Борислав (1,4 млн грн), Моршин (0,3 млн грн).

Що ж стосується районів області, то найбільше зібрали Пустомитівський (0,3 млн грн), Сколівський (0,28 млн грн), Жовківський (0,25 млн грн), Дрогобицький (0,22 млн грн), Яворівський (0,13 млн грн).

Лідери серед ОТГ – Славська (0,4 млн грн), Зимноводнівська (0,2 млн грн) та Бібрська (0,14 млн грн).

Станом на 1 жовтня 2019 року сплата податкових платежів від здійснення господарської діяльності у сфері туризму в області становить понад 841 млн грн.

Нагадаємо, Львівська область посіла друге місце в Україні за обсягом туристичного збору в 2018 році (13,4 млн грн).