Івано-Франківщина заробила на туристах майже 6 мільйонів гривень

Місцеві бюджети Івано-Франківської області за 11 місяців 2019 року поповнилися на 5,9 мільйона гривень туристичного збору, що становить 162% річного показника 2018 року.

Якщо ж порівняти з відповідним періодом минулого року, то приріст надходжень становить 65%, повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко на сторінці в Facebook.

За його словами, найбільші прирости надходжень були у серпні, вересні та листопаді.

Лідерами за підсумками одинадцяти місяців серед територій міських рад міст обласного значення залишаються Яремче (3,8 млн грн) та Івано-Франківськ (1,3 млн грн).

Незмінні, як порівняти з даними за десять місяців, й лідери серед районів – Косівський (172 тис. грн) та Богородчанський (110 тис. грн).

Лідером за підсумками одинадцяти місяців серед ОТГ є Коломийська громада (113 тис. грн).

Як повідомляв Укрінформ, з початку 2019 року в Україні почали діяти нові ставки туристичного збору. Раніше їхній розмір встановлювався у відсотках до вартості номера, а з 1 січня 2019 року – у відсотках від мінімальної зарплати: до 0,5% – для українських туристів та до 5% – для іноземних. Конкретну ставку туристичного збору визначає кожна окрема сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаної територіальної громади для свого населеного пункту. У 2019 році туристичний збір не може перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземців.