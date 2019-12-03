Новий авіарейс: на Прикарпатті чекають румунських туристів

В Івано-Франківську сподіваються на зростання кількості туристів із Румунії після того, як 27 грудня авіакомпанія Windrosе запустить рейси з обласного центру до Бухареста.

Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко на сторінці в Facebook.

"Windrose запускає рейси з Івано-Франківська в Бухарест. Чекаємо румунських туристів", – написав Передерко.

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Як зазначає ЦТС, сезонні польоти за новим маршрутом здійснюватимуться щопонеділка й щоп'ятниці, буде задіяний літак Embraer 145. До аеропорту Отопені, як ще називають летовище столиці Румунії, літак вилітатиме о 12:00, а прилітати о 13:15. Із Отопені виліт о 14:00, приліт до аеропорту Івано-Франківська – о 15:30.

Ціна перельоту в одну сторону стартує від 2500 грн. Тариф враховує багаж завважки до 23 кг. Один комплект лижного спорядження перевозиться безкоштовно в разі, якщо сумарна вага з багажем не перевищує 23 кг.

Фото: Aleksandrs Čubikins